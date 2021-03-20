РИАМО - 20 мар. Днем в субботу загруженность московских дорог составила 6 баллов из 10 возможных, крупные заторы отмечаются на кольцевых магистралях города, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

В центре города пробки отмечаются на улице Остоженка, Котельнической набережной, Гоголевском бульваре, улице Новый Арбат, Москворецкой набережной, в Малом Козихинском переулке, на аллее Архитектора Шехтеля.

Также заторы образовались на Ярославском шоссе, Ленинском проспекте, Щелковском шоссе, проспекте Вернадского, Алтуфьевском шоссе, Северо-Восточной хорде, Свободном проспекте.

К 17 часам прогнозируется уменьшение загруженности улиц до 5 баллов, к 18 часам - до 4. Свободными дороги в мегаполисе станут после 19 часов.