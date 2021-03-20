РИАМО - 20 мар. Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов подал документы для участия в предварительном голосовании партии.

Прием документов для участия в праймериз в Московской области начался в субботу и будет идти по 29 апреля.

«Подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В этом году оно пройдет в формате онлайн и офлайн, а сама модель позволяет участвовать любому желающему», — написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что среди участников праймериз ожидает увидеть много новых лиц: молодых людей, общественников и медиков — ярких представителей и добровольцев волонтерского центра партии.

Подать документы для участия в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Госдумы и Мособлдумы можно по адресу: Реутов, Юбилейный проспект, д. 54. Время работы: в будние дни — с 14:00 до 18:00, в выходные дни — с 11:00 до 15:00.

Выборы депутатов Государственной думы состоятся в стране в единый день голосования 19 сентября 2021 года. В этот день также пройдут выборы и в Московскую областную думу.