РИАМО - 20 мар. Пожарные потушили возгорание, которое произошло в деревянном здании Измайловского кремля на востоке столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Площадь пожара составила 20 кв. м. На первом этаже здания горели личные вещи и мебель. Возгорание локализовали в 15:44.

«В 15:55 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Измайловский кремль - культурно-развлекательный комплекс. Его возвели в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово на востоке Москвы.

Видео пожара в Измайловском Кремле в Москве>>