РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Волонтеры подмосковного Подольска передали мужские и женские вещи нуждающимся, а также привезли постельное белье, продукты и бытовую химию женщине-инвалиду, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

К волонтерам приезжал руководитель рабочего дома на станции Силикатная и попросил поделиться вещами для подопечных. Благотворители отобрали на складе подходящую одежду различных размеров для мужчин и женщин, а также помогли приобрести необходимую посуду.

«Настало время Великого поста – время воздержания, усердных молитв, покаяния, духовного подвига. И, конечно, время добрых дел! У волонтеров работы как всегда много. В «Лавку добра» снова пришло много бездомных, в основном мужчины, у которых нет почти никаких средств к существованию. Морозы ослабли, и хотя настоящая весна не за горами, но на улице все еще холодно, и поэтому люди очень нуждаются в теплой одежде и обуви. А те, кто уже утеплился, приходят попросить самые простые вещи: бритвенный станок или зубную пасту», – говорится в сообщении.

Также обратилась женщина-инвалид по зрению с просьбой поддержать ее в трудной ситуации. Автоволонтеры доставили ей постельное белье и продукты, бытовую химию и средства гигиены, чем очень обрадовали больную женщину.

Некоторые добрые дела могут показаться незначительными, пустяковыми. Но даже скромная помощь способна обрадовать и принести облегчение.

Волонтеры поблагодарили всех, кто оказывает помощь нуждающимся, и предложили присоединиться тех, кто стремится приумножать добро в мире.