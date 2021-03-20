РИАМО - 20 мар. Очевидцы выложили в соцсети видео и фотографии пожара в Измайловском кремле на востоке Москвы.

На видео пользователя Dzheyms Pikering в Instagram видно, как клубы дыма окутывают деревянные постройки на территории кремля. Охранники просят посетителей отойти подальше от места возгорания. Также пользователь запечатлел работу пожарных.

На фотографиях Елены М. в Instagram можно увидеть пожарную машину, которая стоит между торговыми рядами и башнями кремля.

Пожар площадью 20 кв. м. произошел в субботу на территории Измайловского кремля. На первом этаже деревянного здания горели личные вещи и мебель. Пожар локализовали.

Видео пожара в Измайловском Кремле в Москве>>