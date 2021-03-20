РИАМО - 20 мар. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» не отказался от проектов строительства метрополитена в странах Африки, Азии и Ближнего Востока, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Холдинг «Мосинжпроект» и китайская корпорация CRCC ранее планировали участвовать в совместных проектах строительства метро в странах Африки, Азии и Ближнего Востока. Эти планы остаются в силе», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, обе компании планируют участвовать в тендерах на строительство подземки.

Он уточнил, что «Мосинжпроект» и CRCC могут выступать подрядчиками проектирования и строительства линий и станций метрополитена.