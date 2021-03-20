РИАМО - 20 мар. Пожар удалось локализовать в здании Измайловского кремля, расположенного на востоке столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

«В 15:44 пожар локализован. Горели личные вещи, мебель, отделка на площади 20 кв м», - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15:12. Загорелся первый этаж деревянного здания.

Измайловский кремль - культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово.