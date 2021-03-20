РИАМО - 20 мар. В рамках концепции развития технологического квартала на базе МГТУ им. Баумана в столице предусматривает создание мощного спортивного ядра, там смогут заниматься студенты и москвичи, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Концепция формирования научного кластера на базе Бауманки предусматривает создание современного спортивного ядра. В рамках проекта планируется восстановить стадион «Металлург», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на территории кампуса МГТУ им. Баумана возведут ледовую площадку, сделают беговые и велодорожки, прогулочные территории, еще там появятся открытые зоны для аэробики и йоги.

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров уточнил, что трансформация данной территории значима для всего Басманного района Москвы.

«Мы уже говорили, что научный квартал станет открытым городским пространством, максимально включенным в жизнь столицы. Не станет исключением и спортивное ядро университета, состоящее из более чем 12 спортивных объектов – эти площадки будут доступны не только студентам, но и горожанам», - уточнил Александров.

По его словам, также в спортивном ядре вуза будет возможность для сдачи нормативов ГТО, еще появятся открытые площадки для программы «Московское долголетие».

Он добавил, что вокруг спортобъектов сделают парковую зону, которая станет местом отдыха для горожан.