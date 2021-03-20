РИАМО - 20 мар. Возгорание произошло в деревянном здании, расположенном на Измайловском шоссе на востоке Москвы, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15:12. Загорелся первый этаж деревянного здания по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1.

«Площадь пожара устанавливается. Сообщений о пострадавших не поступало», - сообщили в пресс-службе.

По данному адресу расположен Измайловский кремль - культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово.