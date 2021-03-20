РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В подмосковном Подольске 21 марта состоится турнир по компьютерной игре FIFA, в настоящее время набирают команды, сообщается в группе «Компьютерный клуб Space Games | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Решение по турниру не заставило себя долго ждать и мы уже его анонсируем! Дисциплина: FIFA, формат турнира: 1x1, дата и время проведения: 21 марта в 13:00. Собирайтесь с друзьями и заявляйтесь на наш турнир. Пусть победит сильнейший!» - говорится в сообщении.

Призовой фонд за первое место - пять часов игры, за второе - три часа игры, за третье - один час игры.

Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке.