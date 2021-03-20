РИАМО - 20 мар. Семейный психолог Валерий Соколюк рассказал, что справиться со стрессом в некоторых случаях помогают дыхательные гимнастики, сообщает Nation News.

«Рекомендую обращать внимание на свое дыхание. Когда человек начинает нервничать, оно обычно сбивается, становится более поверхностным. Когда мы глубже дышим, мы начинаем чувствовать себя более живыми. Это самый простой прием, который может использовать любой человек», — сказал Соколюк.

Он также рассказал, что техники медитации могут придать человеку бодрость. Они помогают справиться с депрессивным или стрессовым состоянием.

Еще психолог посоветовал учиться делать передышку в делах. Особенно это актуально для жителей мегаполиса.

«Человек — это состояние. Это хорошая тема, особенно она актуальна для жителей мегаполиса. Им надо учиться делать передышку от постоянного безумного бега, постоянного достигательства. Задаться вопросом: а как вообще я себя чувствую, а как я себя вообще в этом мире осознаю?» — считает эксперт.