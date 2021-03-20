РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. В Люберецком дворце культуры 21 марта пройдет бесплатный сольный концерт кристального голоса Москвы Александра Чайки, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

«Уже в это воскресенье, 21 марта, в Люберецком дворце культуры пройдет сольный концерт кристального голоса Москвы Александра Чайки! Замечательные и всем знакомые песни, живой звук и невероятная атмосфера праздника. Вход свободный, ждем вас», - говорится в сообщении.

Концерт начнется в 18:00. Люберецкий дворец культуры находится по адресу: Октябрьский проспект, дом №200.

Зрителей просят быть в масках и перчатках. На входе всем измерят температуру. Зал будет заполнен на 75% с учетом сохранения социальной дистанции.