РИАМО - 20 мар. Столичные власти не планируют возведение хорды, связывающей юг и запад мегаполиса, уже существующей дорожной сети в совокупности со связкой Южной рокады и Северо-Западной хорды достаточно для обеспечения необходимого уровня транспортных связей в этой части города, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«К тому же за последние годы мы частично разгрузили южные вылетные магистрали за счет развития уличной сети новой Москвы. Так что потребностей в Юго-Западной хорде нет», – сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что система из четырех хордовых магистралей является самым крупным дорожно-транспортным проектом столицы. В него входят Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада, которые станут ключевыми элементами нового дорожного каркаса Москвы. Завершить строительство планируют в 2023 году.

«Уникальность Южной рокады будет в том, что в Южном и Юго-Восточном округах она будет иметь три выхода из Москвы и одновременно служить важной вылетной магистралью. Трасса пройдет через 24 района Москвы с населением порядка 2,7 млн человек, обеспечит диагональную связь между западной, юго-западной, южной и юго-восточной частями города, снизит загрузку центральной части столицы, ряда вылетных магистралей, а также МКАД и ТТК в южном и юго-восточном секторе города», – уточнил Бочкарев.

По его словам, другая магистраль – Юго-Восточная хорда – обеспечит транспортной связью четыре округа Москвы: ВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО, объединит 10 крупных городских магистралей и 22 района, где проживает около 2,5 млн человек.

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