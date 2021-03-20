РИАМО - 20 мар. Рабочие заканчивают монтажные работы на станции «Терехово» западного участка Большой кольцевой линии столичной подземки, строительная готовновсть монолита составляет 90%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Строящаяся станция «Терехово» входит в западный участок БКЛ и расположена в южной части территории Мневниковской поймы в районе Хорошево-Мневники.

«Сейчас на станции завершается устройство основных конструкций – общая готовность монолита составляет уже около 90%. В высокой степени готовности также архитектурная отделка – работы выполнены на 73%. Кроме того, на станции ведется устройство систем вентиляции, смонтированы три из шести эскалаторов, идет монтаж оставшихся эскалаторов», – сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас специалисты занимаются отделкой в служебных помещениях, через месяц начнутся отделочные работы на платформах.

В прошлом году была завершена проходка всех тоннелей на западном участке Большой кольцевой линии. Сейчас идет обустройство однопутных тоннелей на пусковом участке от «Хорошевской» до «Мневников», в двухпутных тоннелях между «Мневниками», «Терехово» и «Кунцевской».

Протяженность западного участки БКЛ составляет 8,3 км. На этом участке появятся четыре станции: «Карамышевская», «Мневники», «Терехово» и «Кунцевская».

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