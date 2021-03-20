РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. В подмосковных Люберцах 17 апреля пройдет Окружной фестиваль-конкурс хореографического искусства «Магия танца», сообщается в группе Люберецкого дворца культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! Совсем скоро, 17 апреля, у нас состоится наш традиционный, уже четвертый по счету Окружной открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Магия танца», - говорится в сообщении.

К участию приглашают хореографические коллективы, которые готовы побороться за ценные призы, грамоты и кубки. Положение и заявку фестиваля-конкурса можно найти в оригинале поста в соцсети «ВКонтакте».