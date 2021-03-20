РИАМО - 20 мар. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин считает, что в основе стратегии «Умного голосования» лежит желание людей, стоящих за ней, попасть во власть, сообщает «Вечерняя Москва».

Это заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Умное голосование» — это про форму, это несодержательный проект, он не направлен на решение вопросов и проблем граждан. В его основе — желание попасть во власть», — написал Володин.

Он уточнил, что приверженцы этой стратегии находятся за границей. Так западные государства и спецслужбы вмешиваются во внутренние дела российского государства, считает председатель Госдумы РФ.

«Умное голосование» — проект, созданный Фондом борьбы с коррупцией и его основателем Алексеем Навальным (фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Оно было запущено в конце ноября 2018 года.