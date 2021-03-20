РИАМО - 20 мар. В Московском регионе после периода облачной погоды в субботу, День весеннего равноденствия, выглянуло солнце, его лучи способствуют таянию снега, которого еще достаточно много, сообщается на сайте «Метеоновости».

Согласно климату, высота снежного покрова на 20 марта должна составлять 30 см.

«На главной метеостанции Москвы на ВДНХ высота снежного покрова на утро 20 марта составляет 36 см, в Тушине - 44 см, в районе МГУ - 34 см, в Зеленограде - 26 см. По сравнению с минувшими сутками высота снежного покрова понизилась на 2-3 см», - говорится в сообщении.

Интенсивнее всего снег тает на западе Подмосковья благодаря выходящим один за другим атлантическим циклонам. Так, в Волоколамске на утро субботы стоят сугробы высотой 27 см, в Клину и Можайске - 20 см.

На востоке области сугробы еще высокие из-за антициклона, поэтому снег сходит медленно - за сутки от 1 до 3 см. В Кашире и Павловском Посаде высота снежного покрова составляет 35-36 см, а в Черустях - 42 см.

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