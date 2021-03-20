РИАМО - 20 мар. Предприятия не менее половины регионов России поставляют материалы, инструменты и оборудование для строительной отрасли Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Например, только для нужд программы развития московского метрополитена требуется колоссальный объем материалов и оборудования, поставщиками которого выступают в основном регионы России», - отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что для строительства подземки продукцию в столицу поставляют около 50 компаний из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Свердловской области, Саратовской области, Казани, Томска, Уфы, Нижнекамска, Брянска, Мурома, Нижнего Тагила и других городов.

«Они производят стройматериалы, технологическое, сетевое и инженерное оборудование, системы контроля микроклимата, системы связи, учета электроэнергии, пожарной безопасности и охраны, видеонаблюдения и ряд других продуктов», – отметил заммэра.

Он уточнил, что столичная градостроительная программа поддерживает экономику страны и создает рабочие места не только в мегаполисе, но и на все территории РФ.

По его словам, Москва формирует стабильный спрос на отечественное оборудование, материалы и специалистов на несколько лет вперед, при этом также сохраняет трудовую занятость во многих регионах страны и стимулирует там экономический рост.

«Это особенно важно в период пандемии коронавируса, когда в других отраслях произошло сокращение «физических» рабочих мест», – подчеркнул Бочкарев.