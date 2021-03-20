РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. В поселке Чкалово Люберец расчистили от мусора гидротехническое сооружение для предотвращения угрозы подтопления, сообщается в группе управления по охране окружающей среды администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Накануне сотрудники администрации Люберец провели повторную проверку состояния ГТС в поселке Чкалово.

«С переливных коммуникаций был убран накопившийся бытовой мусор, с береговой линии убраны древесные и порубочные остатки. Кроме того, сотрудниками администрации была проверена гидрологическая связь между ГТС на Токаревских прудах», - говорится в сообщении.

В настоящее время угрозы подтопления не наблюдается.