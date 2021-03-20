РИАМО - 20 мар. Доследственная проверка началась по факту избиения двух посетителей работниками Burger King, расположенного на Ленинском проспекте в Москве, сообщает ТАСС.

«В полицию поступили заявления от двух молодых людей о том, что в ресторане Burger King на Ленинском проспекте три сотрудника ресторана нанесли им телесные повреждения. Начата доследственная проверка», - сказал источник издания.

Известно, что драка началась после ссоры между работниками и посетителями.

Другие подробности происшествия уточняются.