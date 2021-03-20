РИАМО - 20 мар. Диеты имеют возрастной предел и в более старшем возрасте похудение может привести к проблемам со здоровьем, сообщил профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев.

Он уточнил, что методики, помогающие быстро и эффективно похудеть, влияют на обмен веществ в организме. Для молодых людей это не опасно, а для более старшего поколения – противопоказано.

«Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека. Каждый раз надо смотреть индивидуально, но если брать средний возраст, то до 60 лет надо обязательно стараться похудеть», – отметил Конев в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание на то, что к 60 годам нужно подойти с нормальным желудком, в противном случае организм будет требовать больше еды, чем нужно.

Эксперт напомнил, что энергетические потребности с возрастом снижаются. Поэтому объем съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать.