РИАМО - 20 мар. В рамках пилотного проекта «Цифровой МФЦ» еще один смарт-центр открылся в поселке Новый городского округа Егорьевск, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Подмосковье продолжает расширять сеть «умных» МФЦ, оказывающих электронные услуги населению. В рамках пилотного проекта Минэкономразвития «Цифровой МФЦ» еще один смарт-центр открылся в городском округе Егорьевск.

«Цифровой многофункциональный центр <…> открыл для 4,5 тыс. жителей поселка и прилегающих деревень доступ к 600 различным услугам в электронном виде: от оформления социальной карты и охотничьего билета до выдачи архивных справок и выписок», – отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он уточнил, что в новом МФЦ создано 10 окон приема заявителей и окно для сверки документов, центр оснастили современным оборудованием и офорили в фирменном стиле МФЦ.

По его словам, егорьевский центр стал 367-м смарт-офисом цифровых госуслуг в Московской области.

В цифровом МФЦ посетители могут самостоятельно оформить заявление и получить услуги, предоставляемые на региональном портале uslugi.mosreg.ru и портале федеральных услуг и сервисов gosuslugi.ru.

В случае необходимости сотрудники офиса консультируют заявителей по вопросам получения услуг, а также обучают базовым навыкам работы с компьютером.

Режим работы нового МФЦ: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

В Егорьевске также работает цифровой МФЦ по адресу: улица Советская, дом 185.

Цифровые МФЦ Подмосковья – это смарт-центры, в которых электронные госуслуги можно получить почти в один клик. Они открыты на базе уже существующих МФЦ и ТОСПов (территориально обособленных подразделений), а в некоторых округах занимают отдельные помещения.