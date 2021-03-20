РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В детско-юношеском оздоровительном центре (ДЮОЦ) «Мечта» в подмосковном Подольске на весенних каникулах отдохнут 87 детей, смена пройдет с соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (20 марта - ред.) в МУ «ДЮОЦ «Мечта» отправились на весеннее каникулы 87 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Весенние каникулы в «Мечте» - это всегда увлекательная программа, включающая в себя разнообразные мастер-классы, спортивные игры и очень много творчества! Впереди отдыхающих ждут интересные мероприятия и сюрпризы!» - говорится в сообщении.

Весенняя смена продлится девять дней. Смена пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.