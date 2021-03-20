РИАМО - 20 мар. На ферме сыроварни «Русский пармезан» в городском округе Истра нубийская коза родила двойню, сообщил фермер Олег Сирота.

«Друзья! А у нас двойня! Наша нубийская козочка Сахара - мать-героиня, принесла нам сразу двух козлят! А отец Нил, хоть и козел, но таки стал папой», - написал Сирота в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что козлята чувствуют себя хорошо, ушки у новорожденных забавно висят.

Сыроварня была открыта в городском округе в 2015 году. На ней с 7 августа 2015 года по 7 августа 2020 года было сварено свыше 1 млн кг сыра.

Рядом с сыроварней расположена небольшая ферма, на которой посетители могут увидеть коз, коров, кроликов, гусей и других животных и птиц.