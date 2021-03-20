РИАМО - 20 мар. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на путевки напрямую связан с тем, что туристическая инфраструктура не подготовилась к повышению спроса, сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, никто не ожидал такого резкого переключения массового турпотока. Поскольку инфраструктура не была готова к этому развитию событий, цены взлетели.

«Она отметила, что предприятиям необходимо время, чтобы подстроить бизнес-планы под более быстрое восстановление спроса. В том числе нужно найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и увеличить объемы выпуска», - отмечается в материале.

Иначе, по словам главы ЦБ, из-за того, что спрос превышает предложение, начинается рост цен.

Стоимость проживания в отелях на курортах страны выросла от 3 до 20% в текущем году. Об этом сообщила в январе 2021 года Ассоциация туроператоров России (АТОР). Ближе к лету ожидается увеличение стоимости туров в среднем на 23-27%.