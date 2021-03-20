РИАМО - 20 мар. Президент России Владимир Путин успокоил котенка леопарда, который накинулся на оператора телеканала «Россия-1», сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов, он вместе с директором сочинского Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда смотрел, как российский лидер успокаивает разозлившегося котенка леопарда.

«До этого напуганное и обозленное животное бросилось на оператора телеканала «Россия-1», располосовав ему когтями ногу в кровь. Однако когда к леопарду подошел глава государства, котенок успокоился и даже лег к президенту на колени», - говорится в сообщении.

По словам журналиста, глава государства отлично ладит с животными и они его хорошо чувствуют.