РИАМО - 20 мар. Рабочие планируют завершить строительство Северного дублера Кутузовского проспекта в 2023 году, его длина составит 10 км - по три полосы в каждом направлении, сообщил журналистам заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



Около 6,5 км дороги пройдет по земле, остальная часть – по транспортным сооружениям – четырем эстакадам и мосту через Москву-реку.



«Основная сложность трассы – ее прохождение через плотную городскую застройку, в частности, дорога на всем протяжении пролегает вплотную к железнодорожным путям. В поисках оптимального решения такой задачи, инженеры городской группы-компаний «Моспроект-3» реализовали фактическое совмещение автомобильной магистрали и железнодорожной ветки, что позволило вписать масштабный объект в сложившуюся застройку», - сказал Бочкарев.



Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по строительству основного хода Северного дублера Кутузовского проспекта. Строители возводят мостовые сооружения Молодогвардейской развязки МКАД.



«Искусственные сооружения в составе развязки имеют сложную геометрию и пересекают пути под очень острым углом. В стесненных условиях железнодорожной инфраструктуры мы не имеем возможность собрать пролетное строение в полосе отвода и затем надвинуть его вдоль опор. Разработанное техническое решение предусматривает сборку искусственного сооружения рядом с путями и перемещение его в проектное положение методом поперечной надвижки», – отметила генеральный директор группы-компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.



Проезд по дороге будет платным. На этом участке внедрят систему «свободный поток» - без остановки перед шлагбаумами.



