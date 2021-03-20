РИАМО - 20 мар. В районе закрытого участка Калужско-Рижской линии метро от станции «Новые Черемушки» до «Беляево» будет простроено свыше 30 м тоннеля, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Участок «оранжевой» ветки подземки закрыли по 2 апреля из-за работ по строительству БКЛ и станции «Воронцовская». На улицах рядом с закрытыми станциями действует ряд ограничений для движения транспорта.

«Для обеспечения безопасности перевозок необходимо временное прекращение движения поездов. Непосредственно под станцией щит «Наталия» пройдет 20 метров на глубине 4 метра, общая протяженность зоны влияния – более 30 метров. Для полного выхода из зоны влияния метрополитена необходимо демонтировать ТПМК», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что специалисты постараются сократить срок работ.

Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова добавила, что при проведении данных работ используется уникальная технология.

«В зоне выхода тоннелепроходческих комплексов находится строящийся вестибюль станции. Для того, чтобы не ждать финиша щитов и параллельно возводить основные конструкции объекта, наша команда реализовала временные технологические проемы. Через них производится демонтаж щита после завершения проходки. И таким образом мы существенно сокращаем общий срок возведения станционного комплекса», – пояснила Меркулова.

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