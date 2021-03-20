РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 мар. Жители подмосковного Дзержинского могут до 1 апреля подать заявки для участия в конкурсе на лучший скворечник, он пройдет 3 апреля, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Молодежный центр «Лидер» приглашает жителей города принять участие в традиционной экологической акции-конкурсе «Дом для крылатых друзей» и побороться за победу в номинации «Лучший скворечник». Акция-конкурс пройдет 3 апреля в 10:30 в молодежном центре «Лидер» по адресу: улица Лермонтова, дом №42», - говорится в сообщении.

Акция приурочена к празднованию Международного дня птиц, который традиционно отмечается 1 апреля.

По словам заместителя директора по воспитательной работе МЦ «Лидер» Марии Коренковой, в этом году количество команд ограничено. Записаться для участие в конкурсе можно до 1 апреля по телефону: 8(916)304-73-50.