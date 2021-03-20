РИАМО - 20 мар. Сезон летних веранд стартует в столице 1 апреля, сейчас начался их монтаж, но рестораторы должны выполнить определенные условия перед открытием «летников», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ежегодно в городе в среднем открывается более 2 тыс летних веранд и кафе, что позволяет предпринимателям создавать дополнительные площади для работы и в высокий сезон принимать больше клиентов. При этом уже сейчас столичный общепит активно восстанавливается после смягчения ограничений и показывает уверенный рост», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Между тем, чтобы открыть летнее кафе в столице, нужно соблюсти ряд определенных требований.

Каждая летняя веранда может открыться только если ее местонахождение подлежит строгому учету. Все сезонные кафе должны быть внесены в «Схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Москвы.

Для этого нужно подать заявку лично или через представителя по доверенности. Услуга предоставлется бесплатно. За использование земли под летнюю веранду платить не нужно.

При открытии летних веранд ресторатор также должен учесть, что на материалы, цвет и конструкции тоже распространяются определенные правила. Так, можно использовать металлические и деревянные каркасы, зонты, маркизы и перголы. Ресторанная мебель и оборудование ставятся или на существующее покрытие — асфальт или плитку, или на деревянный настил-подиум.

Следует помнить, что внешний вид веранды должен соответствовать архитектурному облику Москвы.

Еще бизнесменам следует учесть, что летнее кафе не должно выходить за очерченные документом границы. Это правило нужно очень строго соблюдать. Не допускается выступ даже в полметра.

А еще нужно помнить, что площадь «летника» не должна быть больше той, что занимает стационарное предприятие.

Подробную информацию о порядке работе летних веранд, их оформлении и правилах размещения в городе можно найти в постановлении правительства Москвы, регламентирующем порядок работы сезонных кафе.

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