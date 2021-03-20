РИАМО - 20 мар. Специалисты планируют открыть распределительный уровень для пассажиров транспортно-пересадочного узла «Нижегородская» в столице в конце апреля-мая 2021 года, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На нижних уровнях разместятся кассы пригородного сообщения, пассажирские переходы между одноименными станциями метро, МЦК и МЖД, в здании обустроят помещения для персонала эксплуатирующих служб и учебные классы для обучения персонала метрополитена», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что ввод данного объекта даст городу порядка 200 рабочих мест.

«Сейчас в здании завершается монтаж инженерных систем, архитектурно-отделочные работы и работы по интеграции между остановочным пунктом МЖД и подземным уровнем ТПУ «Нижегородская»», - уточнил заммэра.

Коммерческая часть ТПУ будет включать торговый центр, комплекс апартаментов с офисами и паркингом, центр госуслуг «Мои документы» и наземные перехватывающие парковки.

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