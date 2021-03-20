РИАМО - 20 мар. По мнению большинства россиян, шопинг способен поднять настроение и положительно повлиять на уровень счастья, с таким мнением согласны 62% опрошенных, передает kp.ru.

Аналитики AliExpress Россия и исследовательской компании ResearchMe в преддверии Всемирного дня счастья провели опрос, чтобы выяснить, делает ли шопинг наших соотечественников счастливее. В опросе поучаствовали 1,1 тыс. человек.

«40% опрошенных получают удовольствие от покупки одежды, обуви и сумок; 35% предпочитают гаджеты, бытовую технику и умные помощники для дома. А вот покупать книги любит только 21% россиян», - говорится в сообщении.

По словам 40% опрошенных, они получают больше удовольствия, если при совершении покупок им удалось сэкономить. 25% россиян признались в своей любви к поиску необходимых товаров в интернет-магазинах и маркетплейсах. Для них самый приятный момент в онлайн-шопинге - уведомление о готовности товара к выдаче или передаче его курьеру. Кроме того, их радует и получение скидочного купона после отправки покупок в корзину.

В целом, аналитики выяснили, что каждый второй россиянин считает себя счастливым человеком, несчастными себя назвали 19% респондентов.

20 марта отмечают Международный день счастья.