РИАМО - 20 мар. Западный участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции «Хорошевская» до станции «Давыдково» планируется ввести в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Я напомню, что этот участок мы вводим поэтапно. На днях у нас запланирован пуск пробного поезда от «Хорошевской» до «Мневников», а уже до конца марта запуск с пассажирами», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что обе станции готовы на 100%, продолжаются пуско-наладочные работы и заканчивается благоустройство территории вокруг объектов.

Данные станции обеспечат новыми маршрутами порядка 175 тыс. жителей.

БКЛ станет крупнейшим проектом метро Москвы. Длина ветки составит 70 км. Она объединит периферийные районы столицы и сократит время пути для пассажиров в два раза.

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