РИАМО - 20 мар. Западный участок Большой кольцевой линии метрополитена от станции «Хорошевская» до станции «Давыдково» планируется ввести в этом году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Я напомню, что этот участок мы вводим поэтапно. На днях у нас запланирован пуск пробного поезда от «Хорошевской» до «Мневников», а уже до конца марта запуск с пассажирами», - сказал Бочкарев.
Он отметил, что обе станции готовы на 100%, продолжаются пуско-наладочные работы и заканчивается благоустройство территории вокруг объектов.
Данные станции обеспечат новыми маршрутами порядка 175 тыс. жителей.
БКЛ станет крупнейшим проектом метро Москвы. Длина ветки составит 70 км. Она объединит периферийные районы столицы и сократит время пути для пассажиров в два раза.
Скорее всего, вы семейный работающий человек, жизнь которого давно устоялась, как старейшая ветка московского метро. В ней почти не бывает сюрпризов и сбоев, и вам это нравится. Хотя иногда так и хочется уехать куда-нибудь подальше, например, в «Коммунарку», но вы гоните от себя эти мысли.
Скорее всего, вы приезжий, командировочный или турист и бываете в Москве лишь наездами. Чемоданы, вокзалы и еда набегу – это про вас. Вы не выезжаете дальше Кольцевой линии и не видели ничего, кроме Красной площади и Кремля. Возможно, стоит вырваться из замкнутого круга, ведь в столице еще столько всего интересного!
Вероятно, вы тот самый несчастный житель Выхино или Кузьминок, а возможно, даже Люберец. Так или иначе, ваша жизнь такая же напряженная и жесткая, как ситуация на «фиолетовой» ветке метро. В любом случае – вам не позавидуешь. Вы привыкли работать локтями, расчищая себе путь в вагон, стоять на одной ноге и выживать в любой ситуации. Поэтому лучший отдых для вас – это никуда не ехать, а просто лежать на диване. И вас вполне можно понять.
Скорее всего, вы представитель столичной интеллигенции и, возможно, живете на «Соколе» или даже «Белорусской». Вы привыкли никуда не торопиться и не бежать, а жить спокойно, со вкусом и расстановкой. Поэтому трамвай – ваш любимый вид транспорта. А может быть, вы обитаете в центре и ходите на работу пешком. Что ж, вам можно только позавидовать!
Вы приверженец комфорта и экологичного образа жизни, поэтому ни за что не поедете на метро в час пик. Лучше сядете на велосипед, ведь с ним без проблем можно проехать в МЦК. Вместо использования общественного транспорта вы предпочитаете больше двигаться и ходить пешком. Что ж, такой подход – весьма разумный и энергосберегающий, особенно в условиях напряженного столичного образа жизни.
Похоже, вы представитель нового поколения, который живет в совершенно иной реальности. В вашем мире стримов все так же футуристично и современно, как на самой новой линии московского метро. Возможно, вы даже не спускаетесь в метро, потому что снимаете с друзьями ТикТок-хаус где-нибудь в Подмосковье. Впрочем, здесь важно не заиграться, чтобы совсем не выпасть из реальной жизни.
Вы смотрите на мир через розовые очки и любите «красивую» жизнь, поэтому предпочитаете передвигаться на автомобиле, а если уж и спускаетесь в метро, то стараетесь не видеть и не слышать того, что происходит вокруг. Вы надеваете наушники и погружаетесь Instagram. Для вас важны лайки и мнение окружающих, поэтому вы тщательно отбираете фото для соцсетей. В общем, мем про Некрасовскую ветку, изображенную в виде гламурной девушки в розовом, которую прозвали Некрасовка-тян, точно про вас.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии