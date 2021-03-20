РИАМО - 20 мар. Пострадавшие от взрыва в жилой девятиэтажке в городском округе Химки любые вопросы могут задать по телефону горячей линии, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Для пострадавших в результате взрыва в многоквартирном доме, расположенном по адресу: микрорайон Левобережный, улица Зеленая, дом 16, работает телефон горячей линии 7 (495) 572-65-00», - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в многоэтажке утром 19 марта. В результате происшествия погибло три человека, еще четыре пострадали. Пострадавшие госпитализированы в медорганизации Московской области. По предварительной информации, ЧП случилось из-за взрыва газа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял оказание помощи семьям пострадавших под личный контроль. Пострадавшим предоставили номера в гостинице для временного проживания, также им окажут психологическую помощь.

Семьи погибших при взрыве в доме получат компенсацию в размере 1 млн рублей. Кроме того, 500 тыс. рублей выплатят жителям, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тыс. - при повреждениях средней тяжести и 100 тыс. - при получении легкого вреда здоровью.

Видео пожара в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв>>