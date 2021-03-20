РИАМО - 20 мар. Добровольцы подарили детям мягкие игрушки в поликлиниках Одинцова, всего раздали 100 дракончиков, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«100 мягких дракончиков пели ребятам веселую песенку. В такой компании пациентам легче было ожидать приема врача или спешить лечиться домой», - говорится в сообщении.

Добровольцы позаботились и о безопасности посетителей в детских поликлиниках. Они раздали маски тем, у кого их не было, а также оставили их на входе в медучреждение.

Данное мероприятие стало продолжением акции «Подари улыбку ребенку», которая организована волонтерами-медиками, волонтерами Подмосковья и звенигородской некоммерческой организацией «Всем добра».

Впервые добровольцы ее провели неделю назад в детской больнице Одинцова. Тогда они раздали маленьким пациентам 40 музыкальных драконов и 28 кг яблок, нектаринов и киви, а также передали персоналу больницы 2,5 тыс защитных масок.