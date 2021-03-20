РИАМО - 20 мар. Работники, у которых трое и больше несовершеннолетних детей, теперь могут брать оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, сообщает «Российская газета».

Закон с новыми условиями для многодетных вступил в силу 20 марта. Ранее такие условия были лишь для тех многодетных родителей, чьим детям не исполнилось 12 лет.

«Базовый отпуск, который положен большинству работников, составляет в России 28 календарных дней. Удлиненный отпуск, как рассказали в Минтруде, может предоставляться государственным гражданским служащим (30 дней), педагогам (от 42 дней) и другим работникам на основании федеральных законов», - говорится в сообщении.

На дополнительные отпуска могут рассчитывать работники, которые имеют особый характер работы. А также на такие отпуска могут претендовать сотрудники при наличии финансовых возможностей у организации.

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