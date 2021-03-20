РИАМО - 20 мар. Актер Андрей Лавров, известный по сериалам «След» и «Универ», напал с ножом на сотрудников военной инспекции на одной из набережных в центре Москвы, сообщает «Пятый канал».

Как сообщается, мужчина подошел к инспекторам и начал угрожать ножом.

«Работник ВАИ начал убегать от предполагаемого злоумышленника, его спасли полицейские, которые проезжали мимо», - говорится в сообщении.

Актера задержали. В отношении него могут возбудить уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством».

Росгвардейцы задержали мужчину, напавшего на таксиста с ножом в Москве>>