РИАМО - 20 мар. За последние сутки в столице выздоровели еще 1769 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает московский оперштаб.

Всего столичные врачи вылечили от коронавируса 929 925 пациентов.

«Подтверждено 1728 новых случаев заражения, госпитализировано 740 человек, скончались 54 пациента», - говорится в сообщении.

При возникновении любых симптомов ОРВИ нужно остаться дома и вызвать врача. Заниматься самолечением в этой ситуации не стоит.

В городе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Сделать прививки можно в поликлиниках и мобильных пунктах.

С начала пандемии в Москве выявили 1 009 952 случая Covid-19, скончались 16 078 пациентов.

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Текстовая трансляция

20 МАРТА

- Еще 1769 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего столичные врачи вылечили от коронавируса 929 925 пациентов.

- Главврач инфекционной больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко рассказал, что во время пандемии не мог видеться с родителями. Это было одним из самых сложных моментов.

- За сутки в России зарегистрировали 9 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 651 больного. В Москве - 1728.