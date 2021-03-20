РИАМО - 20 мар. Молодые родители за два месяца подали свыше 1,5 тыс. заявок на участие в московском проекте «Наше дерево», высадка саженцев пройдет осенью, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Прием заявок на участие в данной акции начался 16 января, подать их можно до 15 июня.

«Проект «Наше дерево», который стартовал два года назад, за короткий срок стал одним из самых популярных у горожан. Благодаря этой ежегодной акции москвичи теперь могут особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи — рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок — собственное именное дерево», — сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в минувшем году в мегаполисе в рамках проекта высадили свыше 5 тыс. деревьев. Чаще всего горожане выбирали липу, остролистный клен, сосну обыкновенную, серебристую иву и рябину.

По его словам, весной в городе также пройдет высадка именных деревьев.

Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко уточнил, что этой весной в столице в рамках акции высадят более 4,5 тыс. саженцев.

«Для семей с детьми на портале mos.ru создан комплекс онлайн-услуг и сервисов. Проект «Наше дерево» — еще одна возможность для молодых родителей отметить знаковое событие рождения ребенка и внести вклад в экологию города. Принять участие в проекте очень просто — достаточно подать онлайн-заявку на портале», — добавил Лысенко.

Он подчеркнул, что при подаче заявки часть сведений заполняется автоматически из личного кабинета пользователей.

По его словам, в среднем ежемесячно жители столицы бронируют свыше 700 саженцев для высадки.

Больше всего деревьев горожане забронировали для высадки в парке «Кузьминки-Люблино» (250). Еще в Серебряном бору посадят порядка 240 деревьев, в Битцевском лесу — 217, в ландшафтном заказнике «Тропаревский» — 140.