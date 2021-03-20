РИАМО - 20 мар. Главврач инфекционной больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко рассказал, что во время пандемии не мог видеться с родителями, и это было одним из самых сложных моментов, сообщает RT.

«Пока мы до конца их не привили. Поэтому это остается самым сложным», — сказал он.

Между тем, врач отметил, что из-за высокого профессионализма команды, трудностей в работе удалось избежать.

«Это же правда: Коммунарка team — dream team», — сказал Проценко.

Городская клиническая больница №40 получила большую популярность весной прошлого года. Медучреждение было переоборудовано для лечения больных коронавирусом.

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20 МАРТА

- Еще 1769 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего столичные врачи вылечили от коронавируса 929 925 пациентов.

- Главврач инфекционной больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко рассказал, что во время пандемии не мог видеться с родителями. Это было одним из самых сложных моментов.

- За сутки в России зарегистрировали 9 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 651 больного. В Москве - 1728.