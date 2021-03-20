РИАМО - 20 мар. Профессиональных фотографов и фотолюбителей приглашают принять участие в выставке «ОБЪЕКТИВно о Москве», заявки уже начали принимать, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Работы будут принимать до 1 августа. Выставка пройдет с 25 августа по 4 сентября в «Доме на Брестской».

«В 2019 году на конкурс «Планета Москва» поступило более 3,7 тыс. фотографий, среди которых были работы не только от жителей Москвы, но и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Кемеровской областей, Оренбурга и стран ближнего зарубежья. В прошлом году по понятным всем причинам мероприятие не состоялось», — сказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова отметила, что один участник конкурса может выбрать не более трех из семи номинаций, в каждой из них он может представить не более трех работ.

По ее словам, конкурсные снимки должны быть сделаны с 1 августа 2019 года по 1 августа 2021 года.

«Присланные работы будет оценивать экспертная комиссия, к работе в которой привлекаются авторитетные фотографы, преподаватели профильных учреждений, а также эксперты из других сфер искусства», — уточнила Куликова.

Конкурс пройдет в номинациях «Вперед в будущее!», «Наедине с городом», «Городская среда», «Геометрия пространства», «На стыке эпох», «Магия места», «Мобильный фотограф».