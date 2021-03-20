РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 мар. В Королеве будут работать девять пунктов проведения ЕГЭ, экзамен пройдет в пунктах на базе школ №№15, 16, 20, 1, 5, 8, гимназий №№5 и 9 и в лицее №5, сообщила начальник отдела контроля качества городского комитета образования Елена Прохорова.

В субботу в Королеве для родителей выпускников прошел пробный день сдачи единого госэкзамена. В здании школы №1 заместитель председателя комитета образования Наталья Сушилина и начальник отдела качества Елена Прохорова рассказали о том, как будет проводиться экзамен, когда будут назначены дополнительные сроки для сдачи экзамена, где его проведут и кто будет присутствовать на пунктах проведения.

«Сдача ЕГЭ будет проводиться в присутствии специалистов комитета образования, полицейских и медиков. Дети не останутся без медицинской помощи, также на пунктах будет достаточно воды. В этом году в Королеве будут работать 9 пунктов проведения экзамена, на которых будут соблюдены все меры безопасности», - сказала Прохорова.

Школьники перед началом пробного экзамена показали музыкальный номер. Родители смогли пройти все этапы сдачи ЕГЭ, написать экзамен по русскому языку, задать все вопросы и получить на них ответы.

В этом году в Королеве школу окончат 1160 выпускников.

«Мы делаем все возможное, чтобы каждый из выпускников достиг своего максимального результата», - отметила Сушилина.