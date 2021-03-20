РИАМО - 20 мар. За минувшие сутки в столице подтвердили 1728 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 1 009 952 случая Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

В городе ведется кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах.

Также в общественных местах мегаполиса продолжает действовать перчаточно-масочный режим.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 9632 новых случая коронавируса, из них 11,8% пациентов не имели клинических проявлений заболевания. Также за сутки умерли 392 пациента, выздоровели 11 279 человек.

Всего в стране было зарегистрировано 4 447 570 случаев Covid-19, скончались 94 659 заболевших, выздоровели 4 060 652 пациента.

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20 МАРТА

- Еще 1769 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Всего столичные врачи вылечили от коронавируса 929 925 пациентов.

- Главврач инфекционной больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко рассказал, что во время пандемии не мог видеться с родителями. Это было одним из самых сложных моментов.

- За сутки в России зарегистрировали 9 632 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 651 больного. В Москве - 1728.