РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В подмосковном Подольске прививку от коронавирусной инфекции сделали более 15,2 тысячи человек, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске 15 027 жителей сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. В том числе 4 482 человека старше 60 лет», - говорится в сообщении.

Нельзя забывать о том, что вероятность заражения Covid-19 по-прежнему высока, поэтому необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки. Но самое главное средство – это вакцинация. Вакцина от Covid-19 в городском округе Подольск имеется в достаточном количестве, все желающие могут сделать прививку бесплатно.

«Для многих стран в мире сегодня вакцинация является невозможной мерой, к сожалению. А у нас такая уникальная возможность есть. Мы имеем вакцину «Спутник V», которая прошла третьи клинические испытания. Есть также вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром «Вектор». Она поступает к нам в меньших количествах, рассчитана на тех, кто страдает серьезными заболеваниями. Разница двух вакцин заключается в стойкости вырабатываемого иммунитета. «Спутник V» позволяет сохраняться иммунитету в течение двух лет, «ЭпиВакКорона» – только шесть месяцев», – сказал замглавы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребрынка Александр Скобенников.

Он отметил, что в городском округе уже есть случаи, когда переболевшие в марте-апреле 2020 года вновь поступали в стационары с повторной подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«В методических рекомендациях министерства здравоохранения РФ четко прописано, что если человек переболел Covid-19, но уже имеет отрицательный анализ ИФА на антитела, то ему необходимо пройти вакцинацию», – заключил Скобенников.

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