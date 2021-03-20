РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В Подольске максимальная толщина льда на реке Пахре в субботу составила 20 сантиметров, замер проводили в рамках месячника «Тонкий лед», сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ Московской области «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области. В субботу дежурными сменами спасателей в акваториях рек Пахра и Гнилуша не выявлено ни одного человека.

«На Пахре в местах промера льда спасателями ПСО-17 величина ледяного наста варьируется в пределах от 0 до 20 сантиметров. Вдоль береговой черты деревни Житнево на Гнилуше спасатели ПСЧ-214 побывали там, где на большей территории поверхности реки толщина льда имеет нулевое значение», - говорится в сообщении.

Происшествий или несчастных случаев в районах выезда спасательных формирований Подольского территориального управления не выявлено.