РИАМО - 20 мар. Снегопад, который прогнозируется в Москве в выходные, вряд ли будет последним в текущем сезоне, также он ожидается в первой декаде апреля, сообщает РИА Новости.

«Снежок в субботу и воскресенье точно будет в Москве и области... Не надо создавать повышенные ожидания. Не бывает того, что с какого-то момента пошло лето или зима. Конечно же, и снежок будет… И в апреле еще снежок будет, в первой декаде. Климат наш это предполагает», – сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Снег в мегаполисе в этом году может растаять примерно к середине апреля.

В субботу в регионе температура прогнозируется в районе от минус 1 до плюс 1 градуса, местами небольшие осадки.

21 марта в ночь температура опустится до минус 6 – минус 4 градусов, днем будет 0 – плюс 2. Также местами пройдут небольшие осадки. Еще прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Вернется ли зима в Московский регион: прогноз погоды на март 2021>>