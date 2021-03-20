РИАМО - 20 мар. На станции «Улица Старокачаловская» Бутовской линии московского метро мужчина в костюме красноармейца гулял по путям, нарушителя задержали, сообщает РИА Новости.

«Мужчина с рюкзаком за спиной, держа в руках телефон, искал выход и, судя по кадрам (видео из Сети – ред.), намеревался уйти в перегонный тоннель», - говорится в сообщении.

Один из полицейских спрыгнул на путь, задержал и вытащил гулявшего мужчину на платформу станции.