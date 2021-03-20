РИАМО - 20 мар. На улицах в районе закрытого участка между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии метрополитена дежурят 13 экипажей дорожного патруля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Данный участок столичной подземки закрыли по 2 апреля из-за работ по строительству Большой кольцевой линии метро и станции «Воронцовская». На улицах рядом с метро действует ряд ограничений для движения транспорта.

«Ситуационный центр ЦОДД круглосуточно следит за дорожной ситуацией у закрытых станций, в режиме реального времени корректирует работы светофоров, обеспечивая приоритетный проезд городскому транспорту», - говорится в сообщении.

Экипажи дорожного патруля регулируют движение транспорта, помогают автомобилистам выбрать пути объезда, а еще ликвидировать любые нештатные ситуации на дороге, которые могут повлиять на движение.

Вдоль закрытых станций линии компенсационные маршруты ходят без затруднений.

Завершить возведение станции «Воронцовская» Большого кольца запланировано в текущем году. Ее открытие сделает поездки для 350 тыс. москвичей еще комфортнее. Кроме того, на 20 минут сократится время в дороге для пассажиров до районов Зюзино и Проспект Вернадского.

Ожидается, что на станции «Калужская» «оранжевой» ветки станет свободнее на 40%, а сама линия после ввода Большого кольца разгрузится на 15-18%.