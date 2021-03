РИАМО - 20 мар. Сбросить вес после масленичной недели позволит постная пища без животных ингредиентов, сообщила РИАМО врач-диетолог компании Just for you Наталия Герасимова.

«Необходимо сделать акцент на количестве блюд. Важно, чтобы они не содержали животные ингредиенты, то есть нужно употреблять постную пищу, тем более что сейчас идет Великий пост», - сказала Герасимова.

Те, кто не хочет соблюдать пост, но желает привести себя в хорошую форму, тоже должны сократить количество порций, а также отказаться от алкоголя. Важно устраивать себе разгрузочные дни.

«Если Великий пост не стоит в планах, можно вернуться к уменьшению порций и разгрузочным дням. Если масленичная неделя сопровождалась не только блинами, но и другими жирными продуктами, то можно сделать дни с калием – картофельный, рисовый или белковый. Если позволяет здоровье, то можно организовать себе такой день, когда употреблять в пищу можно только сухофрукты и компот», - добавила диетолог.

Герасимова также подчеркнула важность грамотного составления рациона. Ограничивать себя необходимо с соблюдением баланса, тогда после насыщенных пищей праздников тело не будет кардинально меняться.​

