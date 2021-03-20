РИАМО - 20 мар. Москва закупит свыше 800 электробусов в течение 2021 и 2022 годов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мосгортранса».

«В 2021 году поступят 400 электробусов. В 2022 году запланировано получение еще 420 электробусов. Всего к концу 2023 года мы получим более 2,2 тыс. электробусов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данный момент на 42 электробусных маршрутах курсируют 600 транспортных средств. Маршруты проходят в Северо-Восточном, Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Западном и Центральном округах.

«Сегодня замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60,7 т в год», - добавил представитель пресс-службы.

По его словам, в 2021 году в тех районах, где вместо традиционных автобусов будут курсировать электробусы, количество выбросов углекислого газа может сократиться на 60,2 тыс. т. Рост числа электробусов в 2022 году позволит сократить выбросы уже на 85,7 тыс т.

В салоне электробуса есть медиаэкраны и USB-разъемы для зарядки различных гаджетов, также сделан низкий пол для удобства маломобильных пассажиров.

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